Kerkük ve Erbil yangınlarını PKK çıkardı

IRAK İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonda ikisi Kerkük'te biri Diyala kentinde olmak üzere 3 kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini aktardı. Musevi, yakalanan militanların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirtti.