Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kerkük ve Erbil yangınlarını PKK çıkardı
Giriş Tarihi: 2.7.2024

Kerkük ve Erbil yangınlarını PKK çıkardı

Kerkük ve Erbil yangınlarını PKK çıkardı
IRAK İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonda ikisi Kerkük'te biri Diyala kentinde olmak üzere 3 kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini aktardı. Musevi, yakalanan militanların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerkük ve Erbil yangınlarını PKK çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA