Kerkük’e 100 yıl sonra Türkmen vali

Irak'ın Kerkük kentinde 18 Aralık 2023'te 18 yıl sonra sandık başına gidildi. Türkiye'nin de gayretleriyle 9 Türkmen partisi tek liste seçime girdi. 16 sandalyeye sahip Kerkük İl Meclisi'nde, seçim sonucunda üye sayısında denge oluştu. Aylardır süren belirsizlik Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu çözüme kavuştu. Türkiye, uzun süredir Kerkük'te dönüşümlü valilik modeli üzerinde çalışıyordu. Varılan mutabakata göre Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenecek. Böylece 100 yıl sonra Türkiye'nin girişimleriyle Kerkük'te bir Türkmen vali olacak.