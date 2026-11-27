Kerküklüler memnun
IRAK Sınır Muhafızları Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Ali Zeydi'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki tüm gayriresmi sınır kapıları ve geçişlerin kapatılması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Kerküklüler de Irak'ta hükümetin petrol kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele adımlarını destekliyor. Irak Gazeteciler Sendikası üyesi Selim Ahmed el-İzzi "Yolsuzluğa adı karışanlara karşı demir yumrukla hareket edilmesini doğru ve yerinde buluyorum. Bu kişiler görevde kalmaya devam ederse Irak devletinin geleceği tehlikeye girer" dedi. Kerkük kenti sakinlerinden Adnan Kassab da "Irak'ın yeniden uluslararası ve yerel düzeyde hak ettiği konuma ulaşmasını temenni ediyoruz. Bu adımlar devletin kaynaklarının korunmasına, vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.
Haber Girişi