Kerkük’te arabulucular devrede

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde gergin bekleyiş sürüyor. Tarihi Kerkük Kalesi'nin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polis ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük karayolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.Şarkul Avsat'ın haberine göre kentte bir yandan da anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk çalışmaları yürütülüyor. Habere göre bölgede söz sahibi olan isimlerin ihtilaflı güçler arasında arabulucu rolü oynaması konusunda anlaşıldı.Öte yandan yaşananlara son günlerde bir de bütçe krizi eklendi. Bağdat ile Erbil arasında mali bütçeye ilişkin karşılıklı yükümlülükler konusunda eskiye dayanan tartışmalar tekrar gün yüzüne çıktı. Irak merkezi yönetimi, bölgesel hükümetin Bağdat'a petrol ve petrol dışı gelirleri teslim etmediğini ileri sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise "anayasal hakların elde edilmesi, mali hak edişlerin ödenmesi, anlaşmaların uygulanması ve IKBY halkının haklarının ihlal edilmemesi için" uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın yaşananları yakından takip ettiğini dile getirmişti. "Bölgede barış için özellikle Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor" denilmişti.