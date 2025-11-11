Kerkük’te halk sandık başında: Genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor
Irak’ın Kerkük kentinde genel seçimler için oy verme işlemi sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarının sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklanacağını ifade etti.
Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmen, 329 sandalyeli Irak Meclisi için oy kullanıyor. Seçimlerde toplam 7 bin 744 aday parlamentoya girebilmek için yarışıyor.
KERKÜK'TE 252 ADAY YARIŞIYOR
Kerkük'te biri Hristiyan kotasından olmak üzere 13 milletvekili Irak Meclisi'nde kenti temsil edecek. Kentte 5 koalisyon, 9 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere toplam 252 aday yarışıyor.
SONUÇLAR 24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANACAK
Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.