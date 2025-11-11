Kerkük’te halk sandık başında: Genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor

Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmen, 329 sandalyeli Irak Meclisi için oy kullanıyor. Seçimlerde toplam 7 bin 744 aday parlamentoya girebilmek için yarışıyor.

KERKÜK'TE 252 ADAY YARIŞIYOR

Kerkük'te biri Hristiyan kotasından olmak üzere 13 milletvekili Irak Meclisi'nde kenti temsil edecek. Kentte 5 koalisyon, 9 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere toplam 252 aday yarışıyor.

SONUÇLAR 24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.