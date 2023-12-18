Kerkük’te yüzlerce Türkmen seçmen oy kullanamadı

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, seçimleri boykot ediyor.

İl Meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları ve yaşanan güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. İl Meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti. Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.