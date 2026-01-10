Keskin nişancılar vuruldu mevziler birer birer imha edildi

Halep'te Suriye Ordusu'nun kontrolü sağlandığı Eşrefiye Mahallesi'nde binalarda arama tarama çalışması başlatıldı. Bazı teröristler teslim olurken, bazıları da Şeyh Maksud Mahallesi'ne kaçtı. Suriye ordusuna bağlı Kızıl Tugaylar ve Hamza Tümeni'nde görevli özel eğitimli askerler sokaklarda zırhlı araç eşliğinde ilerledi. Kandil'den gelen PKK'lılar tarafından eğitilen ve kadın teröristlerden oluşan Kanas ve Zagros keskin nişancı silahı kullanan kadın teröristlerin operasyon alanında yer alan yüksek katlı binalara yerleştirildiği öğrenildi. Suriye ordusunun özel eğitimli ve sokak çatışmalarında tecrübeli askerlerin de yer aldığı operasyonda, söz konusu keskin nişancılar etkisiz hale getirildi.

MEVZİLER NOKTA ATIŞIYLA İMHA EDİLDİ

Daha önceden yerleri tespit edilen YPG/PKK mevzileri havan ve doçka ile gerçekleştirilen nokta atışıyla vurularak imha edildi. Bölgede şiddetli patlamalar yaşanırken, örgüt mensuplarının da askerlerin ilerleyişini engellemek amacıyla döşediği el yapımı patlayıcıları infilak ettirdiği belirtildi. Operasyonların her aşamasında sivil hassasiyet gözetildi.