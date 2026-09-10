Keşm Adası ile Sirik ve Minab yakınlarında patlama sesleri

İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Keşm Adası ile Sirik ve Minab yakınlarında patlama sesleri
AA
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İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu.

Hürmüzgan Valiliği yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiğini ancak sesin kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KEŞM ADASI #İRAN

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