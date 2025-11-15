Keşmir’de karakolda patlama! 9 ölü, 32 yaralı

Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir’de bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Keşmir’de karakolda patlama! 9 ölü, 32 yaralı
DHA

Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu'nda güvenlik güçlerinin ele geçirdiği patlayıcı maddeler incelenirken patlama yaşandı. Olayda, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.