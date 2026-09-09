Ketziot’ta işkence skandalı! Gardiyanların kan donduran mesajları ortaya çıktı: “Kız çocuğu gibi çığlık atıyorlardı”

"YÜZÜ MORARMIŞTI"

Haaretz gazetesi, Ebu Asab'ın tek "suçunun", bir gardiyana İsrail ile Filistinliler arasında ateşkes olup olmadığını sorma cesaretini göstermiş olması olarak değerlendirdi. Müfettişlere konuşan bir mahkum yaşananları şöyle anlattı: "Asab gardiyana ateşkesi sordu, gardiyan da 'Sormasan iyi edersin.' dedi. Sayımı bekledik. Sayım sırasında ellerimiz başımızın üstünde, yüzümüz yere bakacak şekilde diz çökeriz. On beş gardiyan ve 15 güvenlik personeli geldi. Sair'in adını okudular ve Keter birimi hücreye girdi. Odadaki herkesi beş dakika boyunca coplarla dövdüler. 'Ateşkes yok' dediler. Sonra köpeği üzerimize saldılar. Küfrederek 'Ateşkes ha bir de ateşkes istiyorsunuz.' dediler ve çıkıp gittiler. Yerde kırık dökük yatıyorduk. Asab kalkamadı. Bilinci kapalıydı. En çok dayağı o yedi. Kanıyordu ve bütün yüzü morarmıştı. Elleri kanlar içindeydi." Bir diğer mahkum ise şöyle devam etti: "Kimin güvenlik gücü, kimin subay, kimin gardiyan olduğunu bilmiyordum. Sonra birisi 'Kim dedi ateşkes diye? Ateşkes mi istiyorsunuz?' diye bağırdı. Öğleden sonraki sorusu yüzünden meselenin Asab'la ilgili olduğunu anladım. Tek duyduğum bağırışlar ve darbelerdi. Herkes dayak yedi. En ağırını Asab aldı. Başına darbe aldı, yüzü morarmıştı ve kollarında darp izleri vardı. Tepki vermiyordu."

Habere göre, gardiyanların sorgudaki beyanları da mahkumların tanıklıklarını doğrular nitelikteydi. Gardiyan Avia Arusi ifadesinde, "Komutan ve diğer bir gardiyan, hücredeki herkese ateşkesi kimin sorduğunu sordu. Sonra gardiyan işaret edip 'Sen miydin?' dedi. Komutan hemen yanındaydı, sonra ikisi birden sordu. Mahkum korktu ve kekeledi. Ardından onu deliler gibi dövmeye başladılar." dedi. Gardiyan Diana Troitsky ise müfettişlere şu cevabı verdi: "Ateşkes olmadığını anlamaları için onları dövmemiz gerektiğini anladık. Komutan o akşam ne olursa olsun kendi sorumluluğunda olduğunu, vardiya amirinin ve cezaevi komutanının onayını aldığını, herkesin ne yaşanacağını bildiğini söyledi. Korkmamamız ve ne diyorsa onu yapmamız gerektiğini belirtti. '(Komutan) Evde bana öğretilen bir şey varsa, o da bu pisliklere karşı şiddettir. Ben bu değerlerle yetiştirildim ve sonuna kadar gideceğim. Rozetimi teslim etmek zorunda kalsam bile umurumda değil.'" Kadın gardiyan Avia Arusi'nin o akşam sevgilisine attığı mesajlar da şiddetin münferit bir olay olmadığını ortaya koydu. Gardiyanların Ebu Asab'ın ölümünden "mutlu" olduklarını doğrulayan Arusi, mesajında, "Sadece komutanımız için endişeleniyoruz çünkü harika bir adam. Mesela dün benim vardiyamda üç hücre yırtınırcasına namaz kılıyordu; dayakları biraz hafiflettiğimizi gördükleri için bizi sınıyorlardı. Sesli namaz kılmaya kalkıştılar. Sabah içeri girip analarını ağlattık." ifadelerini kullandı.