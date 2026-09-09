Ketziot’ta işkence skandalı! Gardiyanların kan donduran mesajları ortaya çıktı: “Kız çocuğu gibi çığlık atıyorlardı”
Katil İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği vahşetler gün yüzüne çıkmaya başladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Ketziot Cezaevi'nde görevli gardiyanların Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdükleri geceye ve cezaevinde rutin hale gelen ağır işkencelere ilişkin birbirlerine attıkları kan donduran mesajlar gün yüzüne çıktı. Gerçekleştirdikleri vahşeti sıradan bir olay gibi gösterirlerken, her satırda şiddetin boyutu gözler önüne serildi. “Kız çocuğu gibi çığlık atıyorlardı, kum torbası gibiydiler…"
Haaretz gazetesinin haberine göre, Filistinli mahkum Sair Semih Ebu Asab'ın Kasım 2023'te cezaevindeki ölümüne ilişkin İsrail makamlarınca açılan soruşturma dosyasındaki telefon yazışmaları, yaşanan dehşetin bir kısmını gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasına giren telefon yazışmaları, Ebu Asab'ın feci şekilde dövülerek katledilmesinin yanı sıra koğuşlarda mahkumlara yönelik uygulanan şiddetin "bir yönetim politikası haline geldiğini" ortaya koydu. Ebu Asab'ın ölümünü birbirlerine "Aşkım az önce öldü" ve "İnşallah geberir" mesajlarıyla sevinçle aktaran gardiyanların, farklı tarihlerde yeni gelen tutuklulara "böbreklerini patlatana kadar" dayak attıklarını ve namaz kılan koğuşları bastıklarını itiraf ettikleri belirlendi.
YAZIŞMALAR, VAHŞETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
Kadın gardiyan Oshrit Eliga, kendisi gibi gardiyan sevgilisine, "Benimle ve vardiyamla gurur duyacaksın. Yaşananlardan sonra sayım 2 saat 23 dakika sürdü. Gerisini sen anla. Şu an klinikte kalp masajı yapıyorlar aşkım!" diye yazdı, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandı. Bir diğer gardiyan heyecanla son durum mesajı geçerek, "Kahretsin, ne sayımdı ama. Onları fena benzettik." ifadelerini kullandı. Üçüncü bir gardiyansa arkadaşına şu mesajı attı: "Nasıl delice bir sayımdı. Böylesi hiç görülmedi. Üzerlerine peynir döktük, biraz yumurta kırdık. Koğuşlarda oluk oluk kan vardı. Aman Tanrım, bir mahkumu dövdüğümüz için kalp masajı yapıyorlar. Öldü. Dinle bak, her şeyin bir anda olması çok komik. Bom, sayım. Bom, ölü mahkum." Burada bahsedilen mahkum, 25 yıl hapse mahkum edilen ve 2005'ten öldürüldüğü güne kadar tutuklu bulunan Fetih Hareketi'ne bağlı olan Ebu Asab'dı. Ebu Asab'ın, o akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İddianameye göre, uğradığı ağır darp, kalbinde hasara yol açarak ölümüne neden oldu.
7 EKİM 2023'TEN SONRA FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA AĞIR ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE ARTTI
Ebu Asab'ın ölümünden yaklaşık üç yıl sonra geçen hafta savcılar, İsrail Cezaevi Hizmeti'nde görevli 12 gardiyan hakkında iddianame hazırladı. Habere göre, gardiyanlar; savaşta Dürzi askerlerin öldürülmesine misilleme olarak Ebu Asab'ı ve hücredeki diğer sekiz Filistinli mahkumu darbetmekle suçlanıyor. Dürzi askerlerin öldüğüne dair bilginin daha sonra gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail Cezaevi Hizmeti, Filistinli mahkumlara yönelik ağır şiddet ve kötü muamele iddialarıyla defalarca karşı karşıya kaldı. Fakat mahkumların şikayette bulunmada yaşadığı zorluklar ve hepsinden önemlisi gardiyanların "inatçı sessizliği ile birbirlerini kollama eğilimi, davaların mahkemeye taşınmasını" son derece güçleştirdiği belirtiliyor. Fakat bu defa gardiyanların "mesajlaşmalarının ve sorgulama sırasında birbirlerini suçlayan ifadelerinin, örülen sessizlik duvarını yıkan kilit deliller sunduğu" aktarıldı. Gün yüzüne çıkan soruşturma dosyaları, gardiyanların Filistinli mahkumlara yönelik rutin hale getirdiği ağır şiddete nadir bir bakış açısı sundu. Belgeler ayrıca, üst düzey yetkililerin bu eylemleri hasıraltı ettiğine ve görmezden geldiğine dair kanıtları da ifşa etti. En az bir tanık, Ketziot Cezaevi Komutanı Tuğgeneral Yosef Knipes'ın olaya dahil olduğunu iddia etti. Knipes ise bu iddiayı reddetti.