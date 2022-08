Kıbrıs Barış Harekatı’nın tek gazeteci şehid! Adem Yavuz mezarı başında anıldı

Sivas Hafik Çınarlı köyünden olan Adem Yavuz, 1974 yılında görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Burada Rumlar tarafından esir alınan Yavuz, gözleri bağlı iken vuruldu. Tedavi altına alınan Gazeteci Adem Yavuz, 26 Ağustos 1974 tarihinde Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek gazeteci şehidi olan Yavuz, çok sevdiği Çınarlı köyünde defnedildi. Adem Yavuz vefatının 48. yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şubelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan ve vatandaşlar katıldı. Programda dua edilip mezarlara çiçek dikildi.Öte yandan anma programında, Ermeni bir doktor tarafından vücutlarına zehir enjekte edilerek şehit edilen 40 asker de unutulmadı. 1915-1916 yılları arasında Merzifon taburu 1. Dünya Harbi sırasında doğu cephesine gittiği sırada zorlu kış şartları sebebiyle Hafik Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında askerler hastalandı. Ermeni bir doktor tedavi etme bahanesi ile zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktor da öldürüldü. 40 askerin kabirlerinin olduğu bölgeye ise şehitlik yapıldı. Anma programında şehit olan 40 asker de unutulmadı. Şehit askerler dualarla anıldı.Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Hafik Kaymakamı Kadir Algın, anma programının her yıl devam edeceğini söyleyerek, "İlk defa başlattığımız anma programı inşallah her yıl devam edecek. Bizler de biliyoruz ki en kutsal mesleklerden biri de gazeteciliktir. Bu iki kutsallığı bünyesinde birleştirerek şehadete ermiş Adem Yavuz'a ve şehadete ermiş tüm şehitlerimize selam olsun. Anmak unutmamak önemlidir. Ancak daha da önemlisi şudur ki bu topraklarda adını bildiğimiz kadar bilmediğimiz de birçok isimsiz kahraman bulunmaktadır. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.Şehit gazeteci Adem Yavuz'un yeğeni Aydın Yavuz da yaptığı konuşmada, Adem Yavuz'un vatanını, milletini ve sancağını seven bir kişilik olduğunu söyledi.Hafik Çınarlı köyü Muhtarı Abdullah Sönmez, anma programı yaptıklarını söyleyerek, "1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda şehit olan gazeteci Adem Yavuz'un, bugün birinci anma törenini yapıyoruz. Diğer tarafta ise 1915 yılında doğu cephesine giderken kış nedeniyle gidemeyip Çınarlı köyümüzde kalan ve buradaki bir köy evine yerleşen askerlerimiz var. Kış nedeniyle hastalanıp cepheye gidemiyorlar. Daha sonra bir Ermeni doktor tedavi vaadiyle askerlere zehirli iğne yapıyor. Zehirli iğneyi yaptıran askerler ölmeye başlıyor. Askerlerin arasında sağlıklı sıhhatli bir onbaşı varmış. İğneyi olduktan sonra o da ölünce askerlerin başlarındaki komutan durumdan şüphelenerek Ermeni doktora ben de hastayım bana da iğne yap diyor. Doktor tam iğne yapacağı sıra komutan iğneyi elinden alarak doktora enjekte ediyor ve doktor da ölüyor. Daha sonra iğnenin zehirli olduğu ve askerleri doktorun şehit ettiği ortaya çıkıyor. Gazetecimiz de 1974 savaşında Kıbrıs'a giderek sıkıntılı ve acılı bir şekilde ölüyor" dedi.