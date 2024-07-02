‘Kıbrıs hedef haline gelebilir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'de yaptığı temasların ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'ta iki egemen üssü bulunduğunu ve bunların bölgede etkin rol oynadığını belirterek, İngiliz üslerindeki hareketliliğin Kıbrıs adasını hedef haline getirebileceğini söyledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni hedef alacakları uyarısında bulunmuştu.