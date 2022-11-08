Kıbrıs meselesinde dönüm noktasındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçe komisyon görüşmelerinin bütçe sunumunda gündeme dair mesajlar verdi. Çavuşoğlu, son 1 yılda Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdikleri ilave iki mektubun Yunanistan'ın dengesini bozduğunu belirterek, Rum-Yunan ikilisinin son 2 yıldaki 9 ihlal girişimini sahada ve masada engellediklerini bildirdi."Milli davamız Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktasındayız. KKTC hükümetiyle birlikte egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde 2 devletli çözümü savunmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, "Maraş açılımı ve KKTC'nin yaptığı son öneriler gibi somut adımlara desteğimiz sürecek. Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyoruz" dedi."Suriye'de, 4 stratejik hedef temelinde ilkeli tavrımızı koruyoruz. Ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi çözüm temelinde kalıcı istikrara kavuşturulması, terörün sınırlarımızdan sökülüp atılması, Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesi" ifadelerini kullanan Bakan "İstikrarı sağlamaya yönelik çabalarımız sayesinde yaklaşık 530 bin Suriyeli geri döndü" dedi.Bakan Çavuşoğlu Suriye konusunda ayrıca "İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz" dedi.Çavuşoğlu, İsrail ile yürütülen diplomasiye dair de "İsrail'le ortak çıkarlara saygı çerçevesinde bir işbirliği hedefliyoruz. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak yeniden atadık. Üst düzey ziyaretler gerçekleşiyor. İlişkilerimizin önemli bir unsuru, elbette Filistinli kardeşlerimizin hakları ile Kudüs'ün statüsü. Yeni kurulacak hükümetle de süreci bu temelde ilerletmeye hazırız" dedi.Bakan Çavuşoğlu, Afrika konusunda ise "Afrika'da elçiliklerimizin sayısı 44'e çıktı. Ticaret hacmimiz 2002'den bu yana yaklaşık 10 kat artarak bu yıl sonunda 45 milyar dolara çıkacak" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Türkiye, insanının çalışkanlığı ve girişimci ruhu sayesinde, üreterek, ihraç ederek büyüyen bir ülke. İstikrarsız bir coğrafyada potansiyeliyle yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman haline gelen bir ülke" dedi.