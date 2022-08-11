Kıbrıs Rum Kesimi’nde Aliyev-Tatar rahatsızlığı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'de yaptığı görüşmeden rahatsız oldu. GKRY Dışişleri Bakanlığı, Tatar ile Aliyev'in 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldikleri Konya'da görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Azerbaycan'ı Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkiler üzerinden hedef almaya çalışan Rum yönetimi açıklamasında, Bakü yönetiminin bu davranışıyla kurumsal ilişki kurmaya çalıştığı AB'nin kurumsal çerçevesini görmezden geldiğini iddia etti.