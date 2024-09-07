Kıbrıslı şehit yakınları ile gazilere Türkiye’de haklar verilecek

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, "1974 Barış Harekatı'nda şehit olan KKTC vatandaşlarının yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına Türkiye'de gazi ve şehit yakınlarına tanınan haklara benzer hakların tanınmasına ilişkin ayrıca bir protokol imzalayacağız. Böylece KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerimiz sosyal tesislerden yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği gibi birçok hak, indirim ve muafiyetten yararlanmış olacaklar" ifadelerini kullandı. KKTC Başbakanı Üstel, "Ana vatan Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için güvenlik demektir. Huzur içinde yaşamak demektir" dedi.