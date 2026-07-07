Kıbrıslı Türk'e saldırı olayında 3 kişi tutuklandı
GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) turistik kenti Aya Napa'da saldırıya uğrayan Ahmet Tan adlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastanede yatan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk'e yönelik saldırıyla ilgili 18 yaşındaki üç şüpheli tutuklandı. Polis, biri Arnavutluk, biri Şili, biri Irak kökenli ve İsveç pasaportu taşıyan üç zanlının mahkemeye çıkarılacağını kaydetti. Olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığı bildirildi. Polisin şu ana kadar elde edilen bulgulara göre mağdur ile tutuklanan şüphelilerin birbirlerini tanımadığını değerlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC vatandaşının sağlık durumu ile olayın hukuki sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.