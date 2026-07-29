Kıbrıs’ta çözüm için Guterres hamlesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi dolmadan önce Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm adına yeni bir süreç başlatmak için harekete geçti. Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Guterres, kapsamlı sürdürülebilir bir çözüm arayışı için toplumlara destek amacıyla Kıbrıs'a geldiğini belirtti. Guterres, Kıbrıs ziyareti kapsamında önceki akşam Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gitti. GKRY'ye ulaştıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kapsamlı sürdürülebilir bir çözüm arayışı için toplumlara destek verme amacıyla Kıbrıs'a geldiğini kaydeden Guterres, "BM barışı dayatmaz. Sadece Kıbrıslılar, liderleri aracılığıyla bunu inşa edebilir" ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ YAKLAŞIM

BM Genel Sekreteri, Kıbrıs ziyareti kapsamında GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Guterres ve heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz." Adada Türk halkının egemenliğinden ödün vermeyen Türkiye, krizin çözümü için iki devletli yaklaşımı benimsiyor.

TÜRKLER AZINLIK DEĞİL MESAJI

Guterres'ın çabalarına iyi niyetle destek veren KKTC, Kıbrıs Türkü'nün Ada'nın asli unsuru olduğunu, azınlık olmadığını ve hiçbir zaman da bu statüyü kabul etmeyeceğini net şekilde ifade ediyor. Türk tarafı 'Müzakere olsun diye müzakere' anlayışını reddederek, bu kez farklı bir formatta, ciddi adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. Guterres'in ziyareti adada "Eylül ayında düzenlenmesi planlanan çoklu konferans için zemin yoklaması" olarak görülüyor.