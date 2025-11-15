Kıbrıs’ta direnişten bağımsız devlete

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983'te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın öncülüğünde ilan edildi. 1974 Barış Harekâtı sonrası Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik arayışının en kritik dönemeçlerinden biri sayılan bu tarih, 42 yılda kendi kurumlarını inşa eden KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinin kilometre taşı olarak görülüyor. Bugün KKTC, Doğu Akdeniz'de hem siyasi hem stratejik varlığını güçlendirirken, kuruluş ruhunu yaşatmayı sürdürüyor.

SOYKIRIM ÖNLENDİ

Kıbrıs Türkü soydaşlarımız, 1960'lı yıllardan itibaren Rum çeteciler tarafından yapılan sistematik saldırılar sonucu, ülke yönetiminden cebir yoluyla uzaklaştırılmış oldu. Rumların, Türklere karşı yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 arasında sürdü. Yunanistan'da 1967'de yönetimi ele geçiren darbe yönetimi, Kıbrıs'ta köylere saldırdı. Cunta yönetiminin adayı kendilerine bağlamak için Kıbrıs'ta darbe gerçekleştirmesi bardağı taşıran son damla oldu. 20 Temmuz 1974'te Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Meclisi, 15 Kasım 1983'te tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ilan etti. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, mücadelenin bitmediğini belirterek, "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına" demişti.