Kıbrıs’ta kritik görüşme

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kıbrıs adasında huzur ve barışın sürekliliği için gerçekliğe uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm yanlısı tutumuna devam ediyor. Bu politika neticesinde dün Kıbrıs'ta önemli bir görüşme gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Görüşme Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ın ara bölgede bulunan ikametgâhında gerçekleşti.