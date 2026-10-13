Kıbrıs'ta kritik görüşme: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, bugün Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde bir araya geldi. İki lider arasında baş başa gerçekleştirilen görüşme, saat 15.50'de başladı. Taraflar arasındaki temas, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürerek saat 17.10'da sona erdi.

Görüşmenin ardından BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis'in görüşmesinin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, iki liderin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin'in adaya gerçekleştireceği ziyareti sabırsızlıkla bekledikleri ifade edildi.

Liderlerin 17 Ekim'de Pile köyünde düzenlenecek festivale birlikte katılma hususunda anlaştıkları belirtilen açıklamada; Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi'nin yaklaşan toplantılarına da ortak katılım sağlayacakları duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Erhürman ve Hristodulidis'in görüşmelerini sürdürmek üzere gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.