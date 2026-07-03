Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Ukrayna’nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın kente yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını ifade etti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirten Klilçko, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını aktardı.
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