  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Ukrayna’nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın kente yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi
DHA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirten Klilçko, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını aktardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!