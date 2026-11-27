Kiev-Roma hattında tansiyon yükseldi: Meloni ve Zelenskiy, Bingazi’deki Rus gemisi saldırısını görüştü!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın 22 Kasım'da Bingazi'de Rus gemisini vurması ve ardından yaşanan gelişmeleri telefonda görüştü. "Meloni, Ukrayna güçlerinin Bingazi Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyona ilişkin İtalya hükümetinin endişelerini dile getirirken, Zelenskiy ise operasyonun ortaklarla önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini doğruladı.
Ukrayna'nın Libya'daki operasyonu ve sonrasındaki gelişmeler, Kiev ile Roma arasında tansiyonu yükseltti. Kiev'in saldırıyı üstlenmesinin ardından İtalya'nın bu saldırıdan endişe duyduğunu belirtip eleştirmesi ve buna karşılık bugün Zelenskiy'nin saldırı öncesi ortak ülkeleri bilgilendirdiklerini söylemesi ancak İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin bunu yalanlaması sonrasında, iki lider telefonda görüştü.
İtalya Başbakanlığından iki lider arasındaki görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Meloni, Ukrayna güçlerinin Bingazi Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyona ilişkin İtalya hükümetinin endişelerini dile getirdi. Söz konusu operasyon Libya'nın egemenliğini ihlal etti ve çatışmanın Akdeniz'e yayılması riskini taşıyor." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması sürecinde Ukrayna'ya verdiği desteği yinelediği belirtilirken, "Ancak bu desteğin, İtalya'nın ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atacak girişimlerin kabul edilmesi anlamına gelemeyeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devlet Başkanı Zelenskiy ise operasyonun ortaklarla önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini doğruladı. İtalya'nın endişelerini anladığını belirten Zelenskiy, bilgilerin eksiksiz paylaşılmasını ve doğrudan, sürekli iletişim kurulmasını sağlayacağı taahhüdünde bulundu." Meloni bugün akşam saatlerinde İtalyan hükümet koalisyonunun küçük ortağı "Ilımlılar" (Noi Moderati) hareketinin kongresine katılarak burada yaptığı konuşmada da "Saldırgan bir savaşla hedef alınan milleti destekleme konusundaki tutumumuz değişmiyor, ancak bu asla İtalyan ulusal çıkarlarının savunmasının önüne geçemez." dedi. Meloni-Zelenskiy görüşmesine ilişkin Il Foglio gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın Libya'daki Rus gemisine yönelik operasyonu konuşulduğu telefon görüşmesinde Zelenskiy'nin Meloni'den özür dilediğini öne sürdü.