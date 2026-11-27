ZELENSKİY'NİN TEPKİ ÇEKEN "KOORDİNASYON" AÇIKLAMASI



Zelenskiy'nin, İngiliz yayın kuruluşu BBC kanalında bugün yayımlanan röportajında, Libya'nın Bingazi Limanı'nda ve açıklarında 22 Kasım'da 2 gemiyi hedef aldıkları saldırı gibi "dünyanın başka yerlerinde Rus gemilerine yönelik saldırıları öncesi, bundan etkilenebilecek partner ülkelerle koordinasyon kurduklarını" söylemesi İtalya'nın tepkisini çekmişti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, bugün bir etkinlik çıkışında gazetecilerin bu konuyu sorması üzerine, "Hiçbir koordinasyon olmadı hatta Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) bile bunu söyledi ve müttefikleriyle geleceği görüşeceklerini belirtti. Hiçbirimiz bilgilendirilmedik, Ukraynalıların Libya'da ne yaptığı hakkında kimse hiçbir şey bilmiyordu. Dolayısıyla Zelenskiy'nin söyledikleri doğru değil." açıklamasını yapmıştı.



UKRAYNA'NIN BİNGAZİ LİMANI VE AÇIKLARINDAKİ OPERASYONU



Libya'nın doğusunda, Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.