Kiev saflarında 55 ülkeden savaşçı var

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna saflarında yaklaşık 55 ülkeden savaşçının çatışmalara katıldığı bildirildi. Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Ukrayna'daki Uluslararası Lejyon sözcülüğü, Alman lejyonerlerin de burada olduğunu kaydetti. Daha önceki açıklamada, yabancı savaşçılar içinde en kalabalık iki grubun ABD ve İngiltere vatandaşları olduğu belirtilmişti. Söz konusu savaşçıların paralı asker olmadığı, gönüllü olduğu ve giderlerinin Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Batılı sponsorlar tarafından sağlandığı kaydedildi. Rusya ise özellikle paralı askerleri hedef aldığını açıklamıştı. Öte yandan çatışmalar ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbas'taki savaşın, Avrupa tarihindeki en acımasız savaşlardan biri olarak anılacağını belirtti. Bucha Bölge Savcılığı, Myrotske'deki toplu mezarda 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Sivillerin vurulduğu ve ellerinin bağlı olduğu aktarıldı.