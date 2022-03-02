Kiev’de işgal kapıya dayandı

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında yedinci gün geride kaldı. Rus birlikleri salı gecesi de şehirleri topa tuttu. Kiev kâbus gibi bir gece yaşadı. Saldırılar gün aydınlandıktan sonra da sürdü. Bombardımana tutma taktiği uygulayan Rusya, başkent Kievlileri kenti terk etmeleri konusunda uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'de bazı yerleri vuracağını açıklamasının ardından şehirde kırmızı alarma geçildi. Yollar barikatlarla kapatıldı, şehrin her tarafına askerler konuşlandırıldı. Vurulan TV kulesinde 5 kişi hayatını kaybetti. Kulenin yanındaki yerler de vuruldu. Saldırıların artması üzerine sivillerin yanı sıra bazı gazeteciler de şehirden ayrıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, "Düşman güçleri daha da yaklaşıyor" dedi ve çatışmaların artık başkentin eteklerinde görüldüğünü söyledi.
SİVİLLER ZOR DURUMDA
Kiev'de birçok ürüne ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor. Sokağa çıkma yasaklarının dışında halk, süpermarkete girebilmek için yaklaşık 2 saat sıra bekliyor. Elektrik, su ve internet sıkıntısı şimdilik yok. Ancak çöplerin nakli konusunda sorun yaşanıyor. Kiev'de sokağa çıkma kısıtlaması 20.00'de başlıyor ve ertesi gün sabah 8.00'e kadar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığını belirtti. Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi. Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiği bildirildi.
Başkentin kuzeyindeki Rus askeri konvoyunun ise ilerleyişinin yavaşladığı belirtildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Kiev'e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor" iddiasında bulundu. 64 kilometrelik Rus konvoyunun Kiev'e 25 kilometre uzaklıkta olduğu ileri sürüldü. Yorumcular, konvoyun batıdan bir işgal girişimine destek sağlamak için orada olabileceğini belirtiyor. ABD'li yetkililer de "Bazı Rus birlikleri teslim oldu, bazılarının da gıda ve yakıt sıkıntısı çektiğine dair işaretler var" şeklinde açıklama yaptı.
2. TUR BUGÜN
Bu arada dün yapılması beklenen Rusya- Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri bugün Belarus sınırındaki Brest'te yapılacak.
2000 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
UKRAYNA, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Ukrayna tarafı ayrıca "6 bin Rus askerini öldürdük" bilgisini verdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise 498 kayıp verdiklerini açıkladı.
BIDEN: PUTİN'İN HESABI YANLIŞ ÇIKTI
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu. Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık" diye konuştu. NATO, ABD ve Avrupalı ülkeler, Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilanını ise desteklemiyor.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI NÜKLEER OLUR
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bunun nükleer ve yıkıcı bir savaş olacağını söyledi. Kiev'in nükleer silah elde etmesi durumunda Rusya'nın "gerçek bir tehlike altında" olacağını belirten Lavrov, Moskova'nın buna müsaade etmeyeceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi durumuna geçmesini emretmişti.
ZELENSKİ: TARAFSIZ KALMAK İÇİN ZAMAN YOK UKRAYNA
Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yine AB'ye mesaj göndererek "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.
141 KABUL OYU BM'DEN RUSYA'YA KINAMA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 'hayır' oyuna karşı 141 oyla kabul etti. Karar, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep ediyor.