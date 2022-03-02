Kiev’de işgal kapıya dayandı





SİVİLLER ZOR DURUMDA

Kiev'de birçok ürüne ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor. Sokağa çıkma yasaklarının dışında halk, süpermarkete girebilmek için yaklaşık 2 saat sıra bekliyor. Elektrik, su ve internet sıkıntısı şimdilik yok. Ancak çöplerin nakli konusunda sorun yaşanıyor. Kiev'de sokağa çıkma kısıtlaması 20.00'de başlıyor ve ertesi gün sabah 8.00'e kadar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığını belirtti. Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi. Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiği bildirildi.