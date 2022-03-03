Kiev’de köprüler havaya uçuruluyor

Rusya
'nın Ukrayna
saldırılarında sekizinci gün geride kaldı. Ukrayna genelindeki bombardıman yoğun şekilde sürüyor. Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkente ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev
çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldi. Kentte gece boyunca siren sesleri duyuldu. Kentin banliyölerinde çatışmalar yaşanıyor.
KONVOY ÇOK AZ İLERLEYEBİLDİ
ABD
Savunma Bakanlığı Pentagon "Kiev'e yönelen Rus konvoyu son 36 saatte çok az ilerleyebildi" açıklamasını paylaştı. ABD'li bir savunma yetkilisi de Kiev yakınlarında büyük Rus askeri araç konvoyunun yakıt ve gıda azlığı nedeniyle durduğunu söyledi. 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun yavaş ilerlemesine gerekçe olarak yerel halkın direnişi ve yoldaki sıkışıklığın yanı sıra birtakım taktik kararların da rol oynayabileceği belirtiliyor.
HARKOV BİLMECESİ
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov
'da, yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde 34 sivil yaşamını yitirdi. Liman kenti Mariupol
'de elektriğin kesildiği, kente su verilemediği bildirildi. Mariupol, Rusya'nın ilk saldırdığı kentlerden biri olmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı
yeni istihbarat bilgilerine dayandırdığı açıklamasında, Mariupol ile birlikte Harkov ve Çernihiv'in hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu duyurdu. Herson
kentinde ise bazı Rus birliklerin bulunduğu ancak askeri durumun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.
ELİ SİLAH TUTANLAR SİVİL DİRENİŞE BAŞLADI
UKRAYNA'DA halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor. Ukrayna ordusu çeşitli cephelerde Rus ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
'nin "İşgalcilere karşı koyun" çağrısı üzerine vatandaşlar, Rus askerlerinin şehir ve kasabalara girişini sivil yöntemlerle önlemeye çalışıyor. Sosyal medyadan ve Ukrayna kamu kurumlarından, ülkenin farklı bölgelerinde sivillerin Rus ordusuna karşı direniş gösterdiği yönünde çok sayıda video paylaşılıyor.
GÖZLER İKİNCİ TUR MÜZAKERELERİNDE
SAHADA çatışmalar devam ederken, tarafların dün ikinci tur müzakereleri için bir araya geleceği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, heyetlerinin Belarus
'a yola çıktığını söyledi. Görüşmelerin birinci turu pazartesi günü Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleştirilmişti.
ÇİN İSTEDİ SALDIRI ERTELENDİ SABOTAJCILAR YAKALANDI
UKRAYNA'DA şüpheli hareketlerde bulunduğu iddia edilen Rus özel sabotaj timlerinin yakalandığı öğrenildi. Başkent Kiev'de 3 kişi sabotajcı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. O anlar Uğur Yıldırım tarafından bu şekilde görüntülendi.
UKRAYNA: 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
UKRAYNA'YA saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank ve 900 zırhlı aracı imha ettiği belirtildi. Rusya ise ilk kez kayıplarını kabul ederek yaklaşık 500 askerlerinin öldüğünü bildirmişti.
PUTİN: HAREKÂT HEDEFİNE ULAŞACAK
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Putin, "Her şekilde bu harekât başarı ile hedefe ulaşacak" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" ifadesini kullandı.
ZELENSKİ:TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE
UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Biz Türk SİHA'larını satın aldık. Erdoğan'ın Ukrayna'ya sadece bu alanda değil siyasi düzeyde de birçok girişimi var. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi. Erdoğan müzakerelerdeki güvenlik sürecine etki edebilecek" dedi. Zelenski, Putin'e de "Lütfen bu savaşı durdur. Önkoşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" sözleriyle çağrıda bulundu.
77'LİK SAVAŞ KARŞITINA GÖZALTI
RUSYA'DA savaş karşıtlarının düzenlediği protestolar devam ediyor. Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerdeki protestolara yüzlerce kişi katıldı. Gözaltına alınanlar arasında Yelena Osipova (77) da vardı.