Kiev’den Zelenskiy-Putin zirvesi için yeşil ışık: Başkan Erdoğan arabuluculuğunda görüşebiliriz!
Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek diplomatik çözüm için Kiev yönetimi Türkiye’yi işaret etti. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Başkan Recep Tayyip Erdoğan arabuluculuğunda Zelenskiy’in Putin’le görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." dedi.
Savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.
MOSKOVA İLE KİEV ARASINDA "ENERJİ ATEŞKESİ"
Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.
Zelenskiy de Trump'ın duyurduğu, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları" yönündeki gelişmeden "haberdar olmadığını" ama bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etmişti.