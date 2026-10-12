Kiev’den Zelenskiy-Putin zirvesi için yeşil ışık: Başkan Erdoğan arabuluculuğunda görüşebiliriz!

Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." dedi.

Savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.