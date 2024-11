Kiev’e Putin darbesi

Rusya, 17 Kasım sabahı Ukrayna'ya son aylardaki en büyük füze ve insansız hava aracı saldırılarından birini düzenledi. Ülke genelindeki saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Saldırılar, başkent Keiv'den Mikolaiv'e kadar geniş bir alanı etkiledi ve hem konutlara hem de altyapıya büyük zarar verdi. Kiev'de yerel saatle 06:30 ile 07:15 arasında patlamalar meydana geldi. Son iki aydır İHA'larla düzenlenen saldırılar ağırlıkta olsa da bu saldırıda 90 İHA'nın yanında, yaklaşık 120 füze de kullanıldı.Pechersk mahallesinde bir apartman, düşen enkaz nedeniyle alev aldı. Bir kişi hastaneye kaldırıldı, diğerleri ise olay yerinde tedavi edildi. İnsanlar, füze yağmurundan kaçabilmek için metrolara sığındı. Metrolar dolup taşarken bazı metro hatlarında elektrik kesintileri yaşandı. Saldırılar Rivne, Ivano-Frankivsk, Çerkasi, Dnipro ve Odesa gibi birçok bölgeyi hedef aldı. Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rusya'nın "ülke genelinde enerji üretim ve iletim tesislerini" vurduğunu belirtti. Yetkililer, kış yaklaştıkça Moskova'nın enerji altyapısını hedef alarak geçen yılki kış saldırılarını tekrarlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu.Holosiivski ve Dniprovski bölgelerinde de düşen füze enkazları tahribat yarattı. Yetkililer, saldırının etkilerini değerlendirmek ve halka yardım etmek için sabah boyunca çalıştı. Kiev dışındaki şehirler de büyük hasar gördü. Mikolaiv'de en az 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölge valisi Vitali Kim, yaralılar arasında iki çocuğun bulunduğunu ifade etti. Bu saldırılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik altyapıyı hedef alan kış taktiğini yeniden devreye soktuğunu gösteriyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, enerji şebekesinin zarar görmesi milyonlarca sivili zor bir kışla karşı karşıya bırakıyor.The New York Times'a (NYT) göre, Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için özel temsilcisi olarak SSCB yıllarında Moskova'da doğan Rusya Yahudisi hukukçu Boris Epshteyn'ı atayabilir. Epstein, 11 yaşına kadar Rusya'da yaşamış bir isim. Trump'ın bu konuda herhangi bir karar verip vermediği henüz bilinmiyor. Ancak NYT, Epshteyn'ın bu pozisyon için teklifini Trump'a sunduğunu belirtti. Beyaz Saray'da çalışan tecrübeli isimler, Epshteyn'ın hassas bir diplomatik pozisyona atanması fikrinden "şok olduklarını" ifade etti.Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, ülkesinin Rusya ile olan çatışmanın 2025 yılında diplomatik yollarla sona ermesi için her şeyi yapması gerektiğini söyledi. "Suspilne" televizyonuna verdiği röportajda Zelenski, "Biz, kendi tarafımızdan, önümüzdeki yıl savaşın sona ermesi için her şeyi yapmalıyız. Diplomasinin yollarını kullanarak. Bu çok önemli" dedi.