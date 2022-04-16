Kiev’in çevresi kan gölü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 52. gün geride kaldı. Rus güçlerinin çekilmesiyle 2 haftadır sakin olan başkent Kiev yine hedefte. Moskova yönetimi Karadeniz'de batırılan amiral gemisinin ardından önceki gün intikam saldırılarına başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırdığını iddia ederek Kiev'e yönelik füze saldırılarını yoğunlaştıracağı açıklamıştı. Dün sabah da başkent Kiev güne siren sesleriyle uyandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.AFP'ye göre, Rus uçakları Kiev'de bir askeri fabrikayı bombaladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirtti. Konaşenkov, "Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev'de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv'de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk" dedi. Harkov'daki bombardımanda da 7 kişinin öldüğü duyuruldu.Öte yandan Rusya'nın çekildiği Kiev'in banliyölerindeki bilanço ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Ukrayna polisi, Kiev etrafında 900'den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin yüzde 95'inin vurularak öldürüldüğü belirlendi.BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da en az 1932 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 589 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 656 bin 509 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini belirterek, "Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor" dedi. Zelenski ayrıca Ukrayna kuvvetlerinden 2 bin 500 - 3 bin arası kayıp olduğunu söyledi. CNN'e konuşan Zelenski, dünyanın nükleer silaha hazır olması gerektiğini belirterek, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını dile getirdi. Zelenski son yayınladığı video mesajında da 918 yerleşim biriminin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ukrayna tarafı, ülkelerine savaş açan Rus ordusunun ise 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybettiğini bildirdiRUSYA, Ukrayna'ya silah yardımlarından dolayı ABD'ye nota verdi. Moskova yönetimi, "ABD silahlandırmayı durdurmazsa, bunun 'eşi benzeri görülmemiş' sonuçları olacak" açıklamasını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise NATO'ya üye olmaları halinde İsveç ve Finlandiya'nın "kendilerini otomatikman cephe hattında bulacaklarını" söyledi, "olası sonuçlar" konusunda uyardı. Finlandiya'dan da "NATO'ya başvurumuz kuvvetle muhtemel" açıklaması geldi.