Kiev’in Hayaleti yalan çıktı! 40’a yakın savaş uçağı düşürdüğü söyleniyordu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından "Kiev'in Hayaleti" lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40'a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülmüş, söz konusu pilotun 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu ve 13 Mart'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yetkililer, tarafından Tarabalka'nın madalya ile onurlandırıldığını doğrulanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunularak, Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.

"Kiev'in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna'nın başkenti Kiev'i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.

"BU PROPAGANDAYA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek, savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.

Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı. Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor.

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