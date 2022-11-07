Kılıçdaroğlu’nun para bulmaya gittiği İngiltere karıştı! Hayat pahalılığına isyan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun finans çevrelerinden para bulmak için gittiği İngiltere'de halk hayat pahalılığından, yetersiz ücretlerden, gıda ve enerji krizinden dolayı hükümeti protesto etti. Bu yıl üç kez başbakan değişen İngiltere'de siyasi kriz ve ekonomik kriz nedeniyle toplumsal kaos giderek derinleşiyor.