Kılık değiştirip kadınlarla yarıştı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen satranç turnuvasında bir erkek, kılık değiştirip kadınlar kategorisinde yarıştı. Stanley Omondi adlı satranççı, 6-10 Nisan'daki Kenya Açık Satranç Şampiyonası'na Millicent Awuor ismiyle kayıt yaptırdı. Kenya Satranç Federasyonu Başkanı Benard Wanjala, Omondi'nin kayıt esnasında tek kelime etmediğini ve adını bir kâğıda yazdığını söyledi. Turnuvanın başhakemi Antony Kionga, satranççının muhafazakâr bir Müslüman olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden temkinli davranarak ilk başta müdahale etmediklerini belirtti. Ancak Omondi, art arda iki galibiyet alınca görevlilerin dikkatini çekti.Zira yendiği isimler arasında Kenya'nın eski şampiyonu Gloria Jumba da vardı. Omondi'nin yürüyüşü ve ayakkabıları da görevlilerde şüphe uyandırdı. Bunun ardından ayrı bir odaya alınan Omondi, üniversite öğrencisi olduğunu ve paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Dünyada 96 bin 375'inci sırada olan ve disiplin cezası verilecek olan satranççı "Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi. Turnuvada erkekler birincisine 7 bin 500 dolar, kadınlar birincisine 3 bin 750 dolar verildi.