Kilise istismar suçunu kabul etti: 1300 kişiye 800 milyon $ ödeyecek
ABD'de bir Katolik Kilisesi daha cinsel istismar davasında tazminat ödeyecek. Yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda New York Başpiskoposluğu ile uzlaşıya varıldı. Avukatlar yaptıkları açıklamada, uzlaşmaya varılması sonucu başpiskoposluğun 800 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti. New York Başpiskoposu Ronald Hicks de avukatların uzlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamayı doğrulayarak anlaşmanın 6 Kasım haftası imzalandığında yürürlüğe gireceğini kaydetti. ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 2024'te 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.
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