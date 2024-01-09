Kilise taciz skandalıyla çalkalanıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, dünyanın en büyük Hıristiyan Evanjelik kiliselerinden birinin kurucusu olan Temitope Balogun Joshua'nın uyguladığı iddia edilen yaygın taciz ve işkenceye dair kanıtlar ortaya çıkardı. Onlarca kişi, 2021 yılında ölen Tüm Milletler Sinagog Kilisesi kurucusu Nijeryalı din adamı Joshua tarafından, tecavüz ve zorla kürtaj da dahil olmak üzere, zulme uğradığını iddia ediyor. Lagos'ta gizli bir yerleşkedeki istismar iddiaları yaklaşık 20 yıla yayılıyor. Söz konusu kilise iddialara yanıt vermedi.