Kilisede cinsel istismar belgelenmişti… İsviçre’de skandalın ardından istifalar sürüyor

Araştırmacılar, yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının ardından İsviçre Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından bu yana 1002 cinsel istismar vakasının yaşandığını tespit etmişti. Araştırmada, cinsel istismarların neredeyse hepsinin yetişkin erkekler tarafından yapıldığı belirtilirken, bu vakaların dörtte üçünün reşit olmayan kişileri içerdiği ve cinsel istismar vakalarının yüzde 30'unun okullar ve evlerde meydana geldiği saptanmıştı.

Çalışmayı yürüten Prof. Monika Dommann ve Prof. Marietta Meier yaptıkları açıklamada, "saptanan vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu" vurgulamıştı.