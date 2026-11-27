İtalya Piskoposlar Konferansı'nın (CEI) hazırlattığı bir rapor, ülkede 2001-2021 yıllarında 880 istismar olayı bildirildiğini, 385 çocuk mağdurun olduğunu ve 57 rahibin de yargılanarak hapis cezası aldığını ortaya koydu. Masumlar Enstitüsü / Istituto Degli Innocenti isimli sivil toplum kuruluşu ve Bologna Üniversitesi'ne hazırlatılan bir rapor kamuoyuna açıklandı. Raporda, 2001-2021'i kapsayan 20 yıllık sürece ilişkin 133 piskoposluk bölgesinde 880 istismar hadisesi bildirilirken, 385 çocuk mağdurun bulunduğu ve mağdurların yüzde 70'inin 14-17 yaşlarındaki erkek çocuklar olduğu ifade edildi. Rahipler tarafından gerçekleştirilen ve fiziksel teması içeren çocuk istismarının raporda yüzde 55.6 ile en yaygın olan tür olduğu kaydedildi.

MAĞDURLARA İĞRENÇ TEKLİF

Almanya'da da Trier şehrinin Katolik Piskoposluğu'nda 1946-2021 döneminde yaklaşık 800 çocuk ve gencin, rahipler ve din görevlilerinin cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde de ABD'de New York Başpiskoposluğu, rahiplerin cinsel tacizine uğrayan yüzlerce mağdura 800 milyon dolardan fazla ödeme yapılmasını öngören anlaşmayı kabul ettiklerini açıklamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör