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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Kim Jong Un, koronayı ağır atlattı

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Kim Jong Un, koronayı ağır atlattı
KUZEY Kore lideri Kim Jong Un, mayıs ayında patlak veren Kovid-19'a karşı 'parlak bir zafer' kazandıklarını ilan etti. Ülkede 4.8 milyon kişinin 'ateşli hastalığa' yakalandığı, bunlardan 74'ünün öldüğü belirtilirken, 29 Temmuz'dan bu yana yeni vaka tespit edilmediği kaydedildi. Ülke yönetiminde önemli pozisyona sahip Başkan Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong ise salgın sırasında kardeşinin de hastalandığını duyurdu. Kardeş Kim Yo Jong, "Başkan Kim ateşlendi ancak sorumlu olduğu halkını düşünürken bir an bile yatmadı" dedi.
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Kim Jong Un, koronayı ağır atlattı
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