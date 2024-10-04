Kim Jong-Un’dan açık tehdit: Nükleer silah kullanırız!

Düşmanların tehditkâr söylem ve eylemleriyle Kuzey Kore'nin askeri gücünü ve nükleer silah kapasitesini elinden alamayacağını vurgulayan Kim, "Kuzey Kore nükleer bir güç olma potansiyelini ve yeteneğini geri dönülmez bir şekilde güvence altına almıştır" dedi. Güney Kore'yi ABD'ye fazla güvenmemesi konusunda uyaran Kim, "Pervasızlığa kapılan düşman defalarca yaptığımız uyarıları dikkate almayarak ve ABD ile ittifakına aşırı güvenerek ülkemizin egemenliğine karşı silahlı güce başvurursa, Kuzey Kore nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı araçlarını tereddüt etmeden kullanacaktır" şeklinde konuştu. Kim, Kuzey Kore'nin askeri gücünü geliştirmenin düşmanı kontrol altında tutmanın ve ülkeyi savunmanın tek garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Güney Kore, ordusunun 76. kuruluş yıl dönümünü 1 Ekim'deki Silah Kuvvetler Günü ile kutlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin provokasyonlarına sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti. Nükleer silah kullanması halinde bunun Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı uyarısında bulunan Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlarını kullanmaya kalkışırsa, ordumuz ve Güney Kore-ABD ittifakı tarafından kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.