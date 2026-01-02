Kim Jong-un’dan dikkat çeken ziyaret: Kızıyla verdiği pozlar “varis” iddialarını güçlendirdi

Kuzey Kore haber resmi ajansı KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu ziyarette Kim Ju-ae'nin babasının yanında, en ön sırada ve tam merkezde yer alması dikkat çekti. Bu detay, ziyaretin sıradan bir protokol etkinliği olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

"SİYASİ OLARAK PLANLANMIŞ BİR MESAJ"

Associated Press'e konuşan Güney Koreli uzmanlar, rejimin meşruiyetinin sembolü kabul edilen Kumsusan Güneş Sarayı ziyaretinin bilinçli ve siyasi bir hamle olduğunu savundu.

Yonhap ajansına değerlendirmede bulunan uzmanlar ise 2013 doğumlu olduğu tahmin edilen Kim Ju-ae'nin bu ziyaretle birlikte kamuoyuna "potansiyel varis" olarak sunulmak istendiğini öne sürdü.

Uzmanlar, Kore İşçi Partisi'nin bu yılın başlarında düzenlenmesi beklenen ve 5 yıllık kalkınma planının belirleneceği 9'uncu Kongresi'nde, Ju-ae'nin statüsünün de açıklığa kavuşturulacağını düşünüyor.

Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babası Kim Jong-un'a eşlik etmesiyle dikkat çekiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.