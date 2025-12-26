Kim Jong-un’dan mühimmat fabrikalarına teftiş

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, ziyaretleri sırasında 2024 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen füze ve top mermisi üretimine ilişkin ayrıntılı rapor aldı. Tesislerin belirlenen hedefleri yakalamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

2025 HEDEFLERİ MASADA

Kim Jong-un, gelecek yılın üretim planlarında mühimmatın operasyonel kabiliyetinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Üretim kapasitesinin artırılması için tesislerin teknik altyapısının dengeli ve güçlü şekilde yenilenmesinin şart olduğunu söyledi.

Yeni üretim ve modernizasyon projelerinin, gelecek yıl yapılması planlanan parti kongresinin gündeminde yer alacağını belirten Kim, füze ve top mermisi üretim sektörünün "ülkenin savaş caydırıcılığını artırmada kilit rol oynadığını" dile getirdi.

Kore İşçi Partisi'nin 2026'da düzenlenmesi beklenen 9'uncu Kongresi'nde 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.