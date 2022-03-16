Kim Jong-un’un canavar füzesi! Yetkililer ilginç olayı anlattı: Kuzey Kore’de zikzaklar çizerek düşen kırmızı bir top...

Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmışken, Kuzey Kore yılın başından beri art arda füze denemeleri yapmaya devam ediyor. Ülkenin bu yıl onuncu şüpheli test olarak isimlendirilen fırlatma eylemi, ABD'nin tam menzilli ve kıtalararası balistik füze ateşlemeye hazır olduğunu söylemesinin ardından geldi.
'CANAVAR FÜZE' DENİLİYOR
Güney Kore ve ABD geçen hafta, bu testlerin daha önce hiç başlatılmamış bir sisteme ait olduğunu dile getirdi. Analistler ise söz konusu füzeyi 'canavar füze' olarak isimlendirdi.
"FELAKET BİR BAŞARISIZLIK"
Genel Kurmay başkanlarının AFP'ye verdiği demeçte ise şüpheli balistik füzenin fırlatılmasından kısa bir süre sonra havada patlamış olduğunu düşündüklerini söyledi. Bu sabah saatlerinde yapılan fırlatma düşen enkazla birlikte kırmızı renkli bir duman topunun gökyüzünde zikzaklar çizerek düştüğü ifade edildi. Yetkililer, Kuzey Kore'nin 'felaket bir başarısızlığı' imza attığını söylüyor.
DENEMELERE DEVAM EDECEK
Uzmanlar, düşündükleri gibi füze testinin başarısız olması durumunda Kuzey Kore'nin inatla denemelere devam edeceğinin de altını çizdi. Ayrıca, füzenin çalıştığından emin olmak için en az 3 testin daha yapılmasını gerekiyor.
Kuzey Kore bir süredir ICBM başlıklı füzelere kafayı takmış durumda. Hwasong-15'e 'canavar füze' ismi veriliyor.