Kim Jong-un bu işe çok kızacak! Kuzey Kore’ya balonla tam 1 milyon broşür gönderdi

Kuzey Kore karşıtı Güney Koreli bir aktivist, Kuzey Kore'ye balonla tam 1 milyon adet propaganda broşürü gönderdi. Aslında bu Park Sanh-hak isimli aktivistin ilk olayı değil. Daha önce de benzer eylemlerde bulunan Park, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Kim'in ailesinin kalıcı yönetimini eleştiren broşürlerle doldurduğu 20 büyük balonu Güney Kore sınırından havaya bıraktığını söyledi.

BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞIYOR

Balonlar aynı zamanda Güney Kore'ye gelen muhafazakar cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un da fotoğraflarını içeriyor. Balonlara Güney Kore'nin ekonomik ve kültürel gelişimi hakkında da bilgi veren küçük kitaplar ile USB bellekleri de koyduğunu dile getirdi.