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Haberler Dünya Haberleri Kim Jong-un bu işe çok kızacak! Kuzey Kore'ya balonla tam 1 milyon broşür gönderdi
Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:10 Son Güncelleme: 28.4.2022 10:21

Kim Jong-un bu işe çok kızacak! Kuzey Kore'ya balonla tam 1 milyon broşür gönderdi

Kim Jong-un bu işe çok kızacak! Kuzey Kore’ya balonla tam 1 milyon broşür gönderdi

Güney Kore'de bir aktivist, Kuzey Kore'ye balonla tam 1 milyon broşür gönderdi. Daha önce de benzer eylemlerde bulunan aktivis broşürlerin yanı sıra dünyadan haberler ve USB disklerini de paketlere koydu. Kuzey Kore'nin yönetimi biçimi ile Kim Jong-un ve ailesini sert ve sürekli bir dille eleştiren aktivistin başı ise Güney Kore'deki bir yasa nedeniyle dertte.

Kuzey Kore karşıtı Güney Koreli bir aktivist, Kuzey Kore'ye balonla tam 1 milyon adet propaganda broşürü gönderdi. Aslında bu Park Sanh-hak isimli aktivistin ilk olayı değil. Daha önce de benzer eylemlerde bulunan Park, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Kim'in ailesinin kalıcı yönetimini eleştiren broşürlerle doldurduğu 20 büyük balonu Güney Kore sınırından havaya bıraktığını söyledi.

BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞIYOR

Balonlar aynı zamanda Güney Kore'ye gelen muhafazakar cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un da fotoğraflarını içeriyor. Balonlara Güney Kore'nin ekonomik ve kültürel gelişimi hakkında da bilgi veren küçük kitaplar ile USB bellekleri de koyduğunu dile getirdi.

"KUZEY KORE BİZİ ALDATTI"

Park sözlerine şu ifadelere yer verdi:
"Kore bizi aldattı. Bir zamanlar nükleer bombalarını kaldıracağını dile getirmişti. Ancak lider Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo Jong şimdi Güney Kore ile uluslararası topluma önleyici nükleer saldırılar başlatmakle tehdit ediyor. Bu tür eylemleri kınamak istiyorum" dedi.

KUZEY KORE TARAFIDNAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Uçurduğu broşülerin bazıları Kuzey Kore şehirlerine ulaştı. Ancak yetkililer büyük bir kısmının Güney Kore bölgelerine indiğini söylüyor. Kuzey Kore'den broşülerle ilgili bir açıklama gelmedi.

BİR YASA ÇIKMIŞTI

2020'nin sonlarında Güney Kore'de Kuzey Kore'ye yönelik yatıştırma politikası kapsamında Kuzey Kore'yi kışkırtacak ve ön kısımlarda bulunan Güney Koreli sakinlerinin güvenliğini sağlamak için bu tarz broşülerin çıkarılmasını yasaklayan bir yasa getirdi. Bu nedenle Park'ın başı şu anda güvenlik güçleriyle dertte gibi görünüyor.

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Kim Jong-un bu işe çok kızacak! Kuzey Kore'ya balonla tam 1 milyon broşür gönderdi
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