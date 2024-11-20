Kimliği belirsiz uçaklar Suriye’yi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı

İSRAİL'İN PARMAĞI VAR

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Tedmur'u hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu iddia edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ise şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.