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Giriş Tarihi: 20.11.2024 16:29

Kimliği belirsiz uçaklar Suriye’yi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Suriye’nin Humus kentine kimliği belirsiz uçaklarca hava saldırısı düzenlendi. Bölgede İran destekli grupların olduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Beşşar Esed yönetimi harekattan İsrail’i sorumlu tuttu.

AA
Kimliği belirsiz uçaklar Suriye’yi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalında yer alan Tedmur ilçesinde iki ayrı noktaya yerel saatle 14.00'te saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Tedmur Askeri Havaalanı yakınındaki sanayi bölgesi ile Zaker lokantası hedef alındı.

İran destekli gruplardan Fatimiyyun Tugayı'nın lokantayı askeri karargah olarak kullandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu birçok ölü ve yaralı rapor edilirken, yaralıların Tedmur hastanesine nakledildiği kaydedildi.

İSRAİL'İN PARMAĞI VAR

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Tedmur'u hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu iddia edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ise şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kimliği belirsiz uçaklar Suriye’yi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı
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