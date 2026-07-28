Kimse bana kime neyi satacağımı söyleyemez
ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Trump, Washington'u bugün ziyaret edecek Netanyahu'nun açıklamalarını hatırlatan bir muhabirin sorusu üzerine şunları söyledi: "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini de ifade eden Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini vurguladı. Trump, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler" diye konuştu.
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