Kinder’den sonra Oreo’da salmonella bakterisi paniği: Üretici firmadan açıklama

İVEDİLİKLE ÖNLEM ALINDI

Haziran ayında tedarikçilerinden salmonella kontaminasyonu hakkında gelen bir uyarının ardından, şirketin ivedilikle önlem aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelez'in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir. Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz."