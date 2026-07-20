Kırgızistan gece yarısı beşik gibi sallandı
Kırgızistan’ın Isık Göl bölgesinde gece saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Kırgızistan gece saatlerinde sarsıldı. Kırgızistan Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Isık Göl bölgesine bağlı Öttük köyünün 5 kilometre uzaklığında, yerel saatle 02.41'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti, Öttük, Kazan-Kuygan köylerinde 5; Cerge-Tal, Kızıl-Cıldız, Eçki-Başı, Emgekçil köylerinde 4; Kuybışeva, Şoro, Vosmoe Marta, Ak-Talaa, Dostuk, Can-Bulak, Min-Bulak, Calgız-Terek, Orto-Saz, Ak-Kıya, Orto-Nura, Keneş köyleri ile Narın şehrinde ise 3 olarak ölçüldü.
Depremde can kaybı, yaralanma veya hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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