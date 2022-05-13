Kırgızistan Uluslararası Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye 2 ödül birden!

Kırgızistan'da, ülkenin turizm potansiyelini tanıtmak ve yabancı turist çekmek amacıyla "Issık Göl Turizm Fuarı (ITF) 2022" Uluslararası Turizm Fuarı düzenlendi.

Çolpon-Ata şehrinde Ruh Ordo Açık Hava Müze alanındaki fuara, devlet kurumları, kültür dernekleri, seyahat firmaları, tur operatörleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşlar katıldı.

Fuarda, Kırgızistan'ın 7 bölgesinden çadır kurularak, ünlü şahsiyetleri, doğası, yatırım imkanları, yöresel mutfak kültürü, kıyafetleri, el işleri ve sanatları tanıtıldı.

Etkinlikte, geleneksel spor oyunları, halk oyunları, etnik halk dansları, zanaat dersleri ve yerel sanatçıların katılımıyla konser programı düzenlendi.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI DİKKATİ ÇEKTİ

Türk organizatörler, ülkelerinin tanıtımı için 3 Kırgız çadırı ve stantlar kurdu.

Alandaki Atatürk heykelinin önünde kurulan çadırların etrafı, Türkiye bayrakları, devlet kurumlarının afişleri, tarihi şahsiyetlerin tablolarıyla donatıldı.

Organizasyona, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye'nin Bişkek'teki tüm eğitim kurumları, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile tanıtım kuruluşları katıldı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi de fuarda, usta sanatçıların katkılarıyla ipek böceği kozalarının ipliğe dönüşmesini gösterdi, ebru sanatını, şehrini, mutfağını ve cam-seramik ürünlerini tanıttı.

Fuara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Osmanlı dönemi kıyafetiyle katıldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİSİNE SAHNEDE 2 ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ile Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin tanıtıldığı çadırları ve önündeki stantları ziyaret etti.

Caparov'a, ipek böceği kozalarının ipliğe dönüşmesi, ebru sanatıyla lale yapımı ve cam-seramik ürünleri gösterildi.

Büyükelçi Doğan, Türk mutfağından bazı örneklerin yer aldığı standa davet edilen Caparov'a, "Bursa kestane şekeri" ikram etti.

Doğan'ın kıyafetine dikkati çeken Caparov, "Sizin gibi kahramanlar Osmanlı'yı kurdular." ifadesini kullandı.

Fuarın resmi açılış töreninde sahneye davet edilen Doğan'a, "güvenilir ortaklık ve başarılı iş birliği" ve "en iyi stant tasarım" ödülü takdim edildi.