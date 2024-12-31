Kirgızistan’da FETÖ’ye geçit yok

Kırgızistan hükümeti ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağının, Maarif Vakfı'na devredildiğini açıkladı. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan, vakfın gelecek aylarda Kırgızistan'ın eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik büyük yatırımlar çekmeyi planladığını söyledi. Okul ağının genişletilmesi, modern teknolojilerin ve eğitim programlarının tanıtılmasının yanı sıra öğrenciler için yeni fırsatlar oluşturulmasını planladıklarını ifade eden Bircan, "Bu adımlar, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeyi ve eğitim alanında Kırgız-Türk işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor" dedi.