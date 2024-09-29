Kırgızistan’da Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camii'nde "4. Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Kırgızistan Müftülüğü'nce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı. Jüri başkanlığını Mısır'dan hafız Şeyh Ahmet El Masaravi'nin yaptığı yarışmada birinciliği Endonezya'dan Fetva Hadi Mevlana elde etti. Kazakistan'dan Nimatulla Abdulazimov da jüri tarafından özel ödüle layık görüldü. Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.