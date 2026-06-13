Kırılan gözlüğü ile İsrail zulmünü haykırdı
Gazze'de yaşayan ve ağır görme bozukluğu bulunan 7 yaşındaki Filistinli çocuk Eyüp Cüneyd'in kırılan gözlüğü nedeniyle gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, sosyal medya ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. İsrail zulmünü ortaya koyan videoda, kırılan gözlüğünün parçalarını toplamaya çalışan Eyüp'ün çaresizliği milyonlarca kişiyi etkiledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde yok ettiği hastanelerde cerrahi mikroskoplar ve katarakt ameliyatlarında kullanılan fako cihazları dahil olmak üzere temel ekipman eksikliği yaşanıyor. Yalnızca katarakt ameliyatı bekleyen hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı.