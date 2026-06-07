Kırılgan ateşkes füzelerle sarsıldı
ABD/İsrail'in İran'a karşı başlattığı aylardır devam eden savaşta kırılgan ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yeniden sarsıldı. Bölgedeki kritik gelişmeler savaşın gidişatına dair endişeleri artırırken Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan İran'a ait dört "kamikaze dronunu" düşürdüğünü, bunların "bölgesel deniz trafiğine tehdit oluşturduğunu" söyledi. ABD ordusu "gelecekteki saldırılara karşı savunma amacıyla" İran'ın güneyindeki "kıyı gözetleme radar noktalarının vurduğunu kaydetti. İran basınına göre ise İran, misilleme olarak Kuveyt'teki iki ABD hava üssüne ve Bahreyn'deki ABD Donanması tesislerine balistik füzeler fırlattı. Nisan ayından bu yana yürürlükte olan ateşkes son günlerde karşılıklı saldırılarla test edildi. Öte yandan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, ABD ile İran arasındaki diplomatik süreç kapsamında hazırlanan yeni önerileri görüşmek üzere dün İran'a gittiği belirtildi.